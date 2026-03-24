24 марта 2026 в 12:32

Врач напомнил, как действовать при аллергическом приступе

Лор Добрецов: при аллергическом приступе нужно принять антигистаминный препарат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При аллергическом приступе рекомендуется сразу принять антигистаминный препарат второго поколения, заявил aif.ru отоларинголог Константин Добрецов. После приема лекарства нужно оценить эффект. Лучше отслеживать свое состояние до 30-40 минут. Если улучшений нет, нужно вызвать скорую.

В случае, если симптомы уменьшились, нужно устранить контакт с аллергеном, отметил Добрецов. При возникновении аллергии в помещении, лучше выйти на свежий воздух. Если реакция появилась на пыльцу, следует покинуть парк, промыть нос и лицо, а также сменить одежду.

При пищевой аллергии лор посоветовал прополоскать рот и принять сорбент. Появление отека на лице, губах, языке или шее, сложности с дыханием, свистящий кашель, низкое давление, бледность и потеря сознания — все это требует немедленного обращения к врачу.

Ранее иммунолог Владимир Болибок посоветовал закрыть окна в доме с помощью спанбонда для снижения риска аллергии — это позволит ограничить контакт с пыльцой. Он предупредил, что первые аллергены возникают, когда начинает таять снег.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
