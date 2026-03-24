Врач напомнил, как действовать при аллергическом приступе

При аллергическом приступе рекомендуется сразу принять антигистаминный препарат второго поколения, заявил aif.ru отоларинголог Константин Добрецов. После приема лекарства нужно оценить эффект. Лучше отслеживать свое состояние до 30-40 минут. Если улучшений нет, нужно вызвать скорую.
В случае, если симптомы уменьшились, нужно устранить контакт с аллергеном, отметил Добрецов. При возникновении аллергии в помещении, лучше выйти на свежий воздух. Если реакция появилась на пыльцу, следует покинуть парк, промыть нос и лицо, а также сменить одежду.
При пищевой аллергии лор посоветовал прополоскать рот и принять сорбент. Появление отека на лице, губах, языке или шее, сложности с дыханием, свистящий кашель, низкое давление, бледность и потеря сознания — все это требует немедленного обращения к врачу.
Ранее иммунолог Владимир Болибок посоветовал закрыть окна в доме с помощью спанбонда для снижения риска аллергии — это позволит ограничить контакт с пыльцой. Он предупредил, что первые аллергены возникают, когда начинает таять снег.