Иммунолог объяснил, как эффективно защититься от развития аллергии Иммунолог Болибок призвал закрыть окна в доме спанбондом для защиты от пыльцы

Для снижения риска развития аллергии рекомендуется закрыть окна в доме с помощью спанбонда — это позволит ограничить контакт с пыльцой, заявил «Радио 1» иммунолог Владимир Болибок. Он предупредил, что первые аллергены возникают, когда начинает таять снег.

Надо защитить свое жилище. Раньше мы рекомендовали марлю, сейчас появился такой материал — спанбонд. Завешивайте оконные проемы, чтобы, когда вы проветриваете квартиру, пыльца не попадала внутрь. Вы себе в квартире делаете такой вот «остров безопасности», — посоветовал Болибок.

Он объяснил, что на месте растаявшего снега появляется прошлогодняя листва. Она подсыхает и под воздействием солнца становится отличным местом для размножения плесневелых грибов. Последние, в свою очередь, выделяют споры, которые провоцируют развитие аллергии.

Ранее пульмонолог Елена Пятикова заявила, что людям с аллергией необходимо избегать прогулок в ветреную и сухую погоду, в особенности по утрам и вечерам, когда концентрация пыльцы повышается. После прихода с улицы она посоветовала промывать нос солевыми растворами, принимать душ и менять одежду.