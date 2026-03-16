Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 15:33

Иммунолог объяснил, как эффективно защититься от развития аллергии

Иммунолог Болибок призвал закрыть окна в доме спанбондом для защиты от пыльцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для снижения риска развития аллергии рекомендуется закрыть окна в доме с помощью спанбонда — это позволит ограничить контакт с пыльцой, заявил «Радио 1» иммунолог Владимир Болибок. Он предупредил, что первые аллергены возникают, когда начинает таять снег.

Надо защитить свое жилище. Раньше мы рекомендовали марлю, сейчас появился такой материал — спанбонд. Завешивайте оконные проемы, чтобы, когда вы проветриваете квартиру, пыльца не попадала внутрь. Вы себе в квартире делаете такой вот «остров безопасности», — посоветовал Болибок.

Он объяснил, что на месте растаявшего снега появляется прошлогодняя листва. Она подсыхает и под воздействием солнца становится отличным местом для размножения плесневелых грибов. Последние, в свою очередь, выделяют споры, которые провоцируют развитие аллергии.

Ранее пульмонолог Елена Пятикова заявила, что людям с аллергией необходимо избегать прогулок в ветреную и сухую погоду, в особенности по утрам и вечерам, когда концентрация пыльцы повышается. После прихода с улицы она посоветовала промывать нос солевыми растворами, принимать душ и менять одежду.

заболевания
врачи
иммунологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.