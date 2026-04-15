15 апреля 2026 в 17:11

Суд арестовал бывшего главу департамента здравоохранения региона России

Суд арестовал экс-главу департамента здравоохранения Томской области Фидарова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд арестовал бывшего главу департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова, сообщает Ngs70.ru. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня.

Фидарову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которая касается присвоения или растраты, совершенных организованной группой или в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее суд приговорил бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина к пяти годам колонии. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий. Кроме того, Янина на два года лишили права занимать определенные должности на государственной службе.

До этого стало известно, что бывшую заместительницу главы Солнечногорска Антонину Ларину задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Следствие установило получение чиновницей более 6,8 млн рублей за содействие в заключении 16 муниципальных контрактов общей стоимостью 580 млн рублей.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
