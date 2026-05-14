В суд поступило дело о растрате при строительстве ЖК в Якутии

В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело бывшего главы угледобывающей компании «Колмар» Артема Левина, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Его обвинили в растрате принадлежащих горно-обогатительному комплексу «Инаглинский» более 1 млрд руб. при строительстве жилого квартала «Р» в Нерюнгри (Якутия).

Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении моего подзащитного Артема Левина и других фигурантов. Согласно судебному решению, материалы будут направлены для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд столицы, — сказал собеседник агентства.

Защитник резюмировал, что им не принципиально, в Якутии или Москве будет рассматриваться это уголовное дело, в котором, по их мнению, все свидетельствует в пользу его доверителя. Он выразил уверенность, что суд не в силах изменить факт полного отсутствия доказательств какой-либо причастности Левина к инкриминированному преступлению.

До этого стало известно, что следователи расширили обвинение против бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. К статье о растрате в особо крупном размере ей добавили коммерческий подкуп. Подробности дела и суммы ущерба пока не раскрываются. Ранее фигурантка находилась под следствием по делу о хищениях в «Роснано».