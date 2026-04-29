Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате

Экс-ректор ТПУ Седнев получил 5 лет условно по делу о растрате

Кировский районный суд приговорил бывшего ректора Томского политехнического университета Дмитрия Седнева к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей, передает ТАСС. Он признан виновным по делу о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено в 2023 году. По данным следствия, бывший руководитель ТПУ использовал служебное положение для трудоустройства фиктивного сотрудника. В период с ноября 2021 года по январь 2023 года ему были незаконно начислены заработная плата и премии на сумму более 5 млн рублей из средств федерального бюджета.

Признать Седнева Дмитрия Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, со штрафом в размере 800 тыс. рублей <…>. Наказание в виде лишения свободы считать условным, — сказала судья Анастасия Карцева.

