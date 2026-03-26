Суд решил судьбу экс-главы Минздрава Владимирской области

Октябрьский районный суд Владимира приговорил экс-министра здравоохранения региона Валерия Янина к пяти годам колонии, заявили в пресс-службе местной прокуратуры. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима, — отметили в ведомстве.

Кроме того, Янина на два года лишили права занимать определенные должности на государственной службе. Речь идет о работе, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, резюмировали в прокуратуре.

Уточняется, что с 2021 года, работая в должности руководителя Александровской районной больницы, Янин безосновательно начислял своим подчиненным завышенные премии. Часть этих денег сотрудники по его указанию отдавали ему обратно. В 2023 году, получив пост министра здравоохранения региона, мужчина продолжил свои махинации.

Ранее министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева задержали правоохранительные органы. Арест прошел ночью 25 марта, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Обыски проводились и у его заместителя.