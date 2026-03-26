В Ставропольском крае задержали министра энергетики

Правоохранители задержали министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева, сообщает Telegram-канал «112». Согласно его сведениям, это произошло ночью 25 марта. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По некоторым данным, обыски прошли и у заместителя Ковалева. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются. Отмечается, что Ковалев занимал пост министра с 2021 года.

Ранее бывшую заместительницу главы Солнечногорска Антонину Ларину задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Следствие установило получение чиновницей более 6,8 млн рублей за содействие в заключении 16 муниципальных контрактов общей стоимостью 580 млн рублей.

До этого в Приморье прокуратура решила изъять в пользу государства активы бывшего вице-губернатора Эдуарда Портнова, курировавшего вопросы градостроительства. Следователи полагают, что чиновник накопил состояние через коррупционные схемы. В списке имущества значатся 17 земельных участков, 47 зданий, помещения и машино-места — всего 107 объектов.