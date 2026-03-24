24 марта 2026 в 19:49

Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках

Бывшую заместительницу главы Солнечногорска Антонину Ларину задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщил Telegram-канал «112». Следствие установило, что чиновница получила более 6,8 млн рублей за содействие в заключении 16 муниципальных контрактов на общую сумму 580 млн рублей.

Преступная схема, реализованная в начале 2025 года через посредника, гарантировала бизнесу беспрепятственное подписание актов о выполненных работах. Несмотря на то что Ларина покинула свой пост спустя полгода после сделки, в 2026 году финансовые махинации были раскрыты правоохранительными органами. В настоящее время экс-чиновница находится под домашним арестом, пока следователи изучают все обстоятельства коррупционного дела.

Ранее бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых приговорили к 12 годам колонии. Рябых проходил по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Генерала также оштрафовали, лишили воинского звания и обратили в доход государства его имущество на сумму в 40 млн рублей.

