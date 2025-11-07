Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 09:32

Россиянин выбросил проститутку из окна

«112»: в Москве мужчина выбросил с пятого этажа проститутку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Можайском переулке мужчина выбросил с пятого этажа 21-летнюю жительницу Нигерии, которая предоставляла интимные услуги, передает Telegram-канал «112». Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

По информации канала, ночью между девушкой и подозреваемым возник конфликт. Подозреваемый был оперативно задержан. Согласно предварительным данным, он работает в правоохранительных органах.

Ранее в Уфе вынесли приговор по делу об убийстве: житель города был осужден на девять лет и восемь месяцев заключения. Обвиняемый выбросил свою жену из окна на глазах у четырехлетней дочери. Пара прожила в браке 26 лет, у них было двое детей. Старшая дочь не верит в версию о самоубийстве матери и считает, что отец виновен в ее смерти.

До этого выяснилось, что трехлетняя девочка, сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе, проходит лечение в Российской детской клинической больнице в Москве. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что ребенок получает необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь и показывает положительную динамику.

Москва
госпитализации
конфликты
задержан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина задержали после «общения» с украинским блогером в Telegram
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Шойгу предложил построить новый город в Сибири
В Госдуме оценили зумерский тренд на «курсы взросления»
В Совфеде предложили запрет для дарксторов
На популярном среди туристов курорте акула напала на россиянку
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян Путину
Из магазинов могут пропасть популярные у россиян товары
Назван главный риск для ЕС, если Киеву задержат репарационный кредит
Украина может остаться без денег из-за Европарламента
Экс-генерала Попова отправили в колонию плести сети против БПЛА
Российские солдаты завершают зачистку западной части Купянска
Власти пообещали россиянам выплатить январскую пенсию авансом
В Благовещенске вор заснул в ограбленной квартире
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для своих рыбаков
Россиянин выбросил проститутку из окна
На американскую базу доставили странную посылку с белым порошком
Две машины насмерть переехали мужчину в инвалидном кресле
Картозия рассказал о диагностированной у него умственной отсталости
Наказанную за проступок женщину — офицера ВСУ ликвидировали на передовой
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.