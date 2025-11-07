Россиянин выбросил проститутку из окна

В Можайском переулке мужчина выбросил с пятого этажа 21-летнюю жительницу Нигерии, которая предоставляла интимные услуги, передает Telegram-канал «112». Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

По информации канала, ночью между девушкой и подозреваемым возник конфликт. Подозреваемый был оперативно задержан. Согласно предварительным данным, он работает в правоохранительных органах.

Ранее в Уфе вынесли приговор по делу об убийстве: житель города был осужден на девять лет и восемь месяцев заключения. Обвиняемый выбросил свою жену из окна на глазах у четырехлетней дочери. Пара прожила в браке 26 лет, у них было двое детей. Старшая дочь не верит в версию о самоубийстве матери и считает, что отец виновен в ее смерти.

До этого выяснилось, что трехлетняя девочка, сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе, проходит лечение в Российской детской клинической больнице в Москве. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что ребенок получает необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь и показывает положительную динамику.