Выбросивший жену в окно уфимец отправится в тюрьму Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Уфы, выбросившего свою жену в окно

Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам заключения жителя Уфы, который выбросил свою жену из окна на глазах у 4-летней дочери, сообщил Telegram-канал Baza. Обвиняемый вину не признал и утверждает, что супруга сама спрыгнула с пятого этажа.

Регина и Валерий прожили в браке 26 лет, за это время у пары родились двое детей — 26-летняя Виолетта и 4-летняя Оливия. По словам Виолетты, отец выпивал и часто бил супругу. 13 июня 2024 года женщину нашли под окнами дома мертвой. 30 июля Валерия задержали по подозрению в убийстве супруги.

Единственным свидетелем по делу была 4-летняя девочка, опросить ее не удалось, но с ней работали психологи и пытались восстановить картину произошедшего. По словам адвокатов проекта «Травмпункт», девочка сказала, что ее отец «выкинул маму из окошка». Старшая дочь Регины не верит в версию с самоубийством матери. Валерий признал в суде, что действительно избивал супругу, но причастность к ее убийству отрицал. Суд вынес ему обвинительный приговор и постановил выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации старшей дочери.

