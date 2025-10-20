Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:38

Выбросивший жену в окно уфимец отправится в тюрьму

Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Уфы, выбросившего свою жену в окно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам заключения жителя Уфы, который выбросил свою жену из окна на глазах у 4-летней дочери, сообщил Telegram-канал Baza. Обвиняемый вину не признал и утверждает, что супруга сама спрыгнула с пятого этажа.

Регина и Валерий прожили в браке 26 лет, за это время у пары родились двое детей — 26-летняя Виолетта и 4-летняя Оливия. По словам Виолетты, отец выпивал и часто бил супругу. 13 июня 2024 года женщину нашли под окнами дома мертвой. 30 июля Валерия задержали по подозрению в убийстве супруги.

Единственным свидетелем по делу была 4-летняя девочка, опросить ее не удалось, но с ней работали психологи и пытались восстановить картину произошедшего. По словам адвокатов проекта «Травмпункт», девочка сказала, что ее отец «выкинул маму из окошка». Старшая дочь Регины не верит в версию с самоубийством матери. Валерий признал в суде, что действительно избивал супругу, но причастность к ее убийству отрицал. Суд вынес ему обвинительный приговор и постановил выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации старшей дочери.

Ранее суд отправил на принудительное лечение банкира, выбросившего в окно жену и сына в Москве. Подсудимый сообщил, что слышал голоса, видел ангелов и демонов. Они сказали ему, что родных нужно устранить.

Уфа
домашнее насилие
суды
убийства
