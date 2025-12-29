Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:39

В Уфе будут судить укравшего 114 млн рублей топ-менеджера

Экс-глава «Архстройинвестиций» предстанет перед судом после четырех лет бегов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Прокуратура Уфы направила в суд дело 42-летнего экс-руководителя подразделения ГК «Архстройинвестиции», который был выдан России турецкими властями, сообщили в ведомстве. По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый, возглавляя одну из организаций в составе ЗАО «ФСК Архстройинвестиции», систематически обкрадывал головное предприятие.

Пользуясь доверием руководства, топ-менеджер оформил на себя 72 гаражных бокса, а также доли в нежилом помещении и земельном участке. Кроме того, фигурант похитил более 24 млн рублей у двух коммерческих фирм через фиктивные договоры подряда. Помимо корпоративных махинаций, бизнесмен обманул своего знакомого предпринимателя, завладев его катером стоимостью около 5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 114 млн рублей.

После совершения преступлений мужчина скрылся за границей, из-за чего был объявлен в международный розыск. Точку в его «заграничном вояже» поставили в июне 2025 года: по запросу Генпрокуратуры РФ власти Турции установили местонахождение беглеца и экстрадировали его на родину, где он был немедленно заключен под стражу.

Ранее в Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности областного ГУ МВД. По данным следствия, бывшему полицейскому вменяют получение особо крупной взятки — не менее 1,8 млн рублей.

