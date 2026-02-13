Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 21:26

Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде

Мособлсуд освободил фигурантов дела Бойко-Великого от наказания

Василий Бойко-Великий Василий Бойко-Великий Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигуранты дела главы холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, осужденные на сроки до 15 лет колонии, освобождены в зале суда, сообщил ТАСС один из участников процесса. Он отметил, что такое решение принял Мособлсуд.

В отношении Бойко-Великого оставлен в силе обвинительный приговор по второму уголовному делу, но по истечении срока давности он освобожден от наказания. Всех остальных фигурантов, кто получил до 15 лет колонии, освободили в зале суда, остался только Василий Вадимович, которому по первому приговору осталось отбыть четыре месяца, — рассказал собеседник агентства.

Бойко-Великого приговорили к 15,5 года колонии по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками в Рузском районе Подмосковья. Участники процесса, включая защиту бизнесмена, подтвердили решение апелляционной инстанции.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила запрос главы СК РФ Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, в 2022 году он получил 10 млн рублей от родственников обвиняемых за изменение квалификации дела.

суды
приговоры
предприниматели
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
«Хорошо ладим»: Трамп оценил ситуацию вокруг Гренландии
«Безумная затея»: посол России ответил на воинственные призывы Германии
«Каждый день»: Филиппо рассказал о «моде» на катастрофы в Лувре
Тела двух трехлетних сестер нашли в бассейне частного дома
«Мы в заднице»: командир НАТО жестко оценил учения в Эстонии
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности
Мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО: как ее накажут
«Должен двигаться»: Трамп обратился с призывом к Зеленскому
Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой
«Соперничество великих»: Мерц сделал серьезное предупреждение США
Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым
Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения
Синоптик рассказал о приближении аномального марта
Сменивший гражданство россиянин взял серебро Олимпиады
Лазерный труборез и роботы-сварщики: как технологии меняют металлообработку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.