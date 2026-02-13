Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде

Фигуранты дела главы холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, осужденные на сроки до 15 лет колонии, освобождены в зале суда, сообщил ТАСС один из участников процесса. Он отметил, что такое решение принял Мособлсуд.

В отношении Бойко-Великого оставлен в силе обвинительный приговор по второму уголовному делу, но по истечении срока давности он освобожден от наказания. Всех остальных фигурантов, кто получил до 15 лет колонии, освободили в зале суда, остался только Василий Вадимович, которому по первому приговору осталось отбыть четыре месяца, — рассказал собеседник агентства.

Бойко-Великого приговорили к 15,5 года колонии по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками в Рузском районе Подмосковья. Участники процесса, включая защиту бизнесмена, подтвердили решение апелляционной инстанции.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила запрос главы СК РФ Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, в 2022 году он получил 10 млн рублей от родственников обвиняемых за изменение квалификации дела.