13 февраля 2026 в 11:29

Следователям «развязали руки» в деле судьи-мошенника из Твери

ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-судьи из Твери Колпикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила запрос главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности экс-судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова, передает ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении <...> Колпикова В. В. <...> удовлетворить, — говорится в решении ВККС.

Предположительно, в 2022 году Колпиков получил от родственников двух обвиняемых жителей Твери 10 млн рублей. Судья должен был посодействовать в изменении квалификации действий фигурантов по менее тяжкой статье УК РФ. Однако исполнять взятые на себя обязательства Колпиков не собирался, а деньги потратил на личные нужды.

Ранее ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина. Он подозревается в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе проверки бывший судья отказался давать показания.

