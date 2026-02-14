Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном NYT: Трамп готов к ударам по ядерным объектам Ирана в случае провала переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает силовой сценарий решения иранской ядерной проблемы, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Американский лидер дал добро на подготовку к ударам, но согласился выждать паузу, пока Пентагон наращивает группировку в регионе, говорится в статье.

По информации издания, речь идет не только о массированных бомбардировках ядерных объектов и пусковых установок, но и о точечных операциях спецназа. Последние три недели, параллельно с дипломатическими усилиями, Пентагон экстренно усиливал присутствие на Ближнем Востоке. Разворачиваемые системы имеют двойное назначение: они нужны как для нанесения удара, так и для отражения неизбежного, по мнению военных, ответа Тегерана.

Советники президента призвали главу государства не торопиться с окончательным решением. В Вашингтоне опасаются повторения прошлых просчетов, когда угрозы звучали, а силы для их реализации или защиты своих баз были недостаточны.

Американские военнослужащие численностью от 30 000 до 40 000 человек, рассредоточенные по Ближнему Востоку, в том числе на восьми постоянных базах, испытывали нехватку средств противовоздушной обороны для защиты от ожидаемого ответного удара, — говорится в публикации.

Сейчас, пока диалог между сторонами продолжается, Белый дом, склоняется к тому, чтобы дать дипломатии последний шанс. Однако подготовка военной инфраструктуры идет полным ходом.

Ранее стало известно, что израильская сторона намерена представить Белому дому свежие разведданные, подтверждающие стремительное наращивание военного потенциала Тегерана. Поводом для беспокойства Тель-Авива стал прогресс страны в восстановлении запасов баллистических ракет.