Задержан экс-замглавы СБ челябинского ГУ МВД

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника Оперативно-разыскной части собственной безопасности областного ГУ МВД, сообщает региональное управление СК России. По его данным, бывшему полицейскому вменяют получение особо крупной взятки — не менее 1,8 млн рублей.

В Челябинске задержан бывший заместитель начальника ОРЧСБ областного главка по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, за два года фигурант получил от бизнесмена взятку на сумму около 1,8 млн рублей за предупреждение о планировании в отношении него оперативно-разыскных мероприятий, а также за советы по формированию позиции защиты. Деньги предприниматель передавал частями.

Уголовное дело возбудили по части части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

