Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:10

Задержан экс-замглавы СБ челябинского ГУ МВД

Экс-замглавы СБ челябинского ГУ МВД задержан за взятку в 1,8 млн рублей

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника Оперативно-разыскной части собственной безопасности областного ГУ МВД, сообщает региональное управление СК России. По его данным, бывшему полицейскому вменяют получение особо крупной взятки — не менее 1,8 млн рублей.

В Челябинске задержан бывший заместитель начальника ОРЧСБ областного главка по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, за два года фигурант получил от бизнесмена взятку на сумму около 1,8 млн рублей за предупреждение о планировании в отношении него оперативно-разыскных мероприятий, а также за советы по формированию позиции защиты. Деньги предприниматель передавал частями.

Уголовное дело возбудили по части части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Ранее красноярские правоохранители показали кадры оперативной съемки, сделанной во время обыска и задержания министра строительства и ЖКХ Красноярского края Михаила Заскалько. Чиновника задержали по подозрению в махинациях при реализации госконтрактов на возведение жилья для детей-сирот.

Россия
Челябинск
МВД
начальники
задержания
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы фото с убитыми горем Меньшовой и Гординым у гроба Алентовой
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.