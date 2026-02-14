Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся 17 февраля с иранской делегацией в Женеве

Американская делегация во главе со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером проведет переговоры с иранской стороной во вторник в Женеве, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Встреча станет продолжением контактов по ядерной программе Тегерана.

Делегация США, включая посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник, — говорится в публикации.

В столице Омана Маскате 6 февраля уже состоялись переговоры между представителями США и Ирана. Американский лидер Дональд Трамп оценил их позитивно и заявил, что диалог будет продолжен. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не откажется от права на обогащение урана даже под угрозой войны. В ответ Трамп пригрозил перейти ко «второй фазе», которая станет для Ирана «очень тяжелой».

Ранее стало известно, что израильская сторона намерена представить Белому дому свежие разведданные, подтверждающие стремительное наращивание военного потенциала Тегерана. Поводом для беспокойства Тель-Авива стал прогресс страны в восстановлении запасов баллистических ракет.