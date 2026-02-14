Определился первый четвертьфиналист на ОИ среди хоккейных сборных Сборная Канады обыграла Швейцарию и стала первым четвертьфиналистом Олимпиады

Действующий обладатель олимпийского золота — сборная Канады — гарантировала себе место в плей-офф после уверенной победы над Швейцарией со счетом 5:1. Это второй матч канадцев на турнире, в котором они набрали шесть очков, возглавив группу С.

Даже в случае поражения в последнем туре родоначальники хоккея останутся выше швейцарцев и чехов благодаря личным встречам. Перед этим канадцы разгромили Чехию со счетом 5:0.

Шайбы у победителей забрасывали Макдэвид, Харли, Селебрини, Кросби и Маккиннон. Единственный гол у швейцарцев на счету Зутера.

В заключительном туре канадцы сыграют с Францией. Матч пройдет 15 февраля. В четвертьфинал напрямую выходят победители групп и лучшая команда из занявших вторые места. Финал олимпийского хоккейного турнира состоится 22 февраля.

Ранее сообщалось, что фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала. Сумма баллов победителя составила 291,58. Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронза — у его соотечественника Сюна Сато (274,90).