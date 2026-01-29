Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершился групповой этап главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов. По итогам общего раунда определились все 24 команды, которые продолжат борьбу в плей-офф.

В обновленном формате турнира участвовали 36 клубов, каждый из которых провел по восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Команды, занявшие с первого по восьмое места в итоговой таблице, получили путевки в 1/8 финала напрямую. В эту элитную группу вошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Команды, расположившиеся на позициях с девятой по 24-ю, будут бороться за выход в основную стадию плей-офф в дополнительном стыковом раунде. В числе этих 16 команд — такие гранды, как «Реал», «Интер», ПСЖ, «Ньюкасл Юнайтед», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Дортмунд», «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».

Жеребьевка пар стыковых матчей состоится 30 января. Первые игры этого раунда запланированы на 17-18 февраля, ответные — на 24-25 февраля.

Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен». В его составе выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон 2024/25. Суммарная выручка клуба составила €1,2 млрд (106 млрд рублей).