Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 17:13

«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира

Игроки ФК «Реал» Игроки ФК «Реал» Фото: IMAGO/Marina Frutos/PGS Photo Ag/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte. Суммарная выручка клуба составила €1,2 млрд (106 млрд рублей).

В предыдущем отчете мадридский клуб также занимал первое место с показателем €1 млрд (88,9 млрд рублей). Вторую строчку рейтинга впервые с сезона-2019/20 заняла «Барселона», доход которой составил €975 млн (86,6 млрд рублей). Третье место досталось мюнхенской «Баварии» с показателем €861 млн (76,5 млрд рублей).

Совокупный доход 20 клубов, вошедших в рейтинг Deloitte по итогам сезона-2024/25, достиг рекордных €12,4 млрд (1,1 трлн рублей), что на 11% больше по сравнению с предыдущим сезоном.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» одержал победу над «Монако» в седьмом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев. Дублем в составе мадридцев отметился Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты). По мячу забили Франко Мастантуоно (51-я), Винисиус Жуниор (63-я), отдавший еще две голевые передачи, и Джуд Беллингем (81-я). В составе «Монако» отличился Джордан Тезе (72-я), а защитник Тило Керер на 55-й минуте срезал мяч в свои ворота. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 84 минуты в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

футбол
клубы
команды
футбольный клуб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.