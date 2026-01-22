«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира

Мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte. Суммарная выручка клуба составила €1,2 млрд (106 млрд рублей).

В предыдущем отчете мадридский клуб также занимал первое место с показателем €1 млрд (88,9 млрд рублей). Вторую строчку рейтинга впервые с сезона-2019/20 заняла «Барселона», доход которой составил €975 млн (86,6 млрд рублей). Третье место досталось мюнхенской «Баварии» с показателем €861 млн (76,5 млрд рублей).

Совокупный доход 20 клубов, вошедших в рейтинг Deloitte по итогам сезона-2024/25, достиг рекордных €12,4 млрд (1,1 трлн рублей), что на 11% больше по сравнению с предыдущим сезоном.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» одержал победу над «Монако» в седьмом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев. Дублем в составе мадридцев отметился Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты). По мячу забили Франко Мастантуоно (51-я), Винисиус Жуниор (63-я), отдавший еще две голевые передачи, и Джуд Беллингем (81-я). В составе «Монако» отличился Джордан Тезе (72-я), а защитник Тило Керер на 55-й минуте срезал мяч в свои ворота. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 84 минуты в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.