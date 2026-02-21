Молодой парень погиб в стрелковом клубе при загадочных обстоятельствах

В Екатеринбурге погиб молодой посетитель стрелкового клуба «Леон», сообщает портал E1.RU. По его информации, известно, что погибшему было 24 года.
В материале говорится, что администрация клуба, расположенного на улице Шоферов, подтвердила факт трагедии, но отказалась раскрывать подробности. Обстоятельства гибели молодого человека выясняются. Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
Ранее в Калифорнии застрелили известного астрофизика из Калифорнийского технологического института Карла Гриллмэйра. Журналисты сообщали, что его убили на крыльце собственного дома. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение. Сейчас полиция расследует обстоятельства убийства ученого, который более 40 лет изучал галактики и планеты, располагающиеся от Земли на огромном расстоянии.
До этого в автокафе в штате Миссури застрелили бывшую фигуристку сборной США, 28-летнюю Габриэль Лайнхен. По версии следствия, это произошло в ходе вооруженного ограбления, которое устроил 58-летний Кит Ламон Браун. На кадрах видно, как он подходит к машине Лайнхен, приказывает ей поднять руки и стреляет в беззащитную женщину.