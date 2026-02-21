Молодой парень погиб в стрелковом клубе при загадочных обстоятельствах В стрелковом клубе Екатеринбурга погиб 24-летний парень

В Екатеринбурге погиб молодой посетитель стрелкового клуба «Леон», сообщает портал E1.RU. По его информации, известно, что погибшему было 24 года.

В материале говорится, что администрация клуба, расположенного на улице Шоферов, подтвердила факт трагедии, но отказалась раскрывать подробности. Обстоятельства гибели молодого человека выясняются. Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

