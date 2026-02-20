Зимняя Олимпиада — 2026
Известного ученого застрелили у собственного дома

LA Times: астрофизика Гриллмэйра застрелили на пороге дома в Калифорнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Погиб известный астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр, сообщает газета Los Angeles Times. Журналисты уточнили, что его застрелили на крыльце собственного дома в Калифорнии.

Ранение оказалось смертельным, ученый скончался на месте. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение, подчеркивается в материале. Сейчас полиция расследует обстоятельства убийства ученого, который более 40 лет изучал галактики и планеты, располагающиеся от Земли на огромном расстоянии.

Ранее в Алеппо при попытке задержания был убит известный исполнитель песен в поддержку бывшего руководства Сирии во главе с Башаром Асадом Джамаль Ассаф. Также был ранен сотрудник сил внутренней безопасности. Инцидент произошел в районе Аль-Фурдус во время перестрелки с патрулем.

До этого в автокафе в штате Миссури застрелили бывшую фигуристку сборной США, 28-летнюю Габриэль Лайнхен. По версии следствия, это произошло в ходе вооруженного ограбления, которое устроил 58-летний Кит Ламон Браун. На кадрах видно, как он подходит к машине Лайнхен, приказывает ей поднять руки и стреляет в беззащитную женщину.

