Астрофизик отметил странности в траектории 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, продемонстрировал «странную траекторию» для осуществления маневра Оберта, отметил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб. По его словам, межзвездный объект 3I/ATLAS уже прошел половину пути своего путешествия по Солнечной системе, но его маневр вызывает вопрос о происхождении космического тела.

К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом? — написал он.

Леб также задался вопросом, является ли 3I/ATLAS «троянским конем», который внешне похож на естественную комету, но несет «потенциальную угрозу внутри себя». По расчетам ученого, лишь 19 декабря 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 млн километров.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS с 30 октября по 17 ноября. В ночь на 29 октября небесное тело оказалось ближе всего к Солнцу. Расстояние между ними составило примерно 1,36 астрономической единицы.