Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 08:38

Астрофизик отметил странности в траектории 3I/ATLAS

Астрофизик Леб отметил странную траекторию у межзвездного объекта 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NASA/ESA/Global Look Press

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, продемонстрировал «странную траекторию» для осуществления маневра Оберта, отметил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб. По его словам, межзвездный объект 3I/ATLAS уже прошел половину пути своего путешествия по Солнечной системе, но его маневр вызывает вопрос о происхождении космического тела.

К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?написал он.

Леб также задался вопросом, является ли 3I/ATLAS «троянским конем», который внешне похож на естественную комету, но несет «потенциальную угрозу внутри себя». По расчетам ученого, лишь 19 декабря 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 млн километров.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS с 30 октября по 17 ноября. В ночь на 29 октября небесное тело оказалось ближе всего к Солнцу. Расстояние между ними составило примерно 1,36 астрономической единицы.

астрофизика
НЛО
космос
кометы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 октября 2025 года
Россия устроила неприятный сюрприз новому премьеру Японии
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
Трамп нашел антимиротворческий выход из конфликта на Украине
Российский боец рассказал о «натовских» трофеях из зоны СВО
Робот София начнет работать в подмосковном правительстве
Следователи ответили на вопрос о странном появлении Усольцева онлайн
Полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра
Китай утвердил запуск космического корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong
Хрустящий, сырный, с чесночком: рулет, который просят все мои друзья
Европа готовится к худшему и создает общий транспортный коридор
Названо число жертв разрушительного урагана «Мелисса»
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине
Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток
Егор Крид извинился перед фанатами
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне на текущей неделе
Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления
Авиабомба вмолотила в землю пункт дислокации егерской бригады ВСУ
В месте исчезновения Усольцевых ранее пропадали люди
Автокредиты в России обрушились почти вдвое
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.