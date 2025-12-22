Новый год-2026
Пилот рассказал, как встретил в небе НЛО в виде «серебряного контейнера»

NYP: пилот одномоторного самолета заявил об НЛО в небе над Род-Айлендом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пилот одномоторного самолета, находясь в небе над американским штатом Род-Айленд, заметил на расстоянии нескольких метров от себя неопознанный летающий объект, который он описал как «серебряный контейнер», пишет The New York Post. Происшествие случилось 27 октября.

Капитан шестиместного воздушного судна Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II сообщил авиадиспетчерам о встрече с загадочным объектом на высоте 3,5 тыс. футов (более 3000 метров). Пилот доложил, что объект, по его мнению, висит неподвижно. На вопрос диспетчера о возможности того, что это дрон или воздушный шар, летчик ответил, что объект просто парил в воздухе и ни к чему не был прикреплен.

Ранее сильный пожар произошел на территории Розуэлльского авиационного центра, который находится в американском штате Нью-Мексико. Возгорание началось вблизи ангара № 84. Именно этот ангар, согласно распространенной легенде, считается местом хранения обломков неопознанного летающего объекта.

До этого масштабная операция по поиску неопознанного летательного аппарата была развернута в Польше. Мероприятия продлились около двух с половиной часов, они начались после сообщения от Польского агентства аэронавигационного обслуживания. Пролет странного объекта также подтвердил один из местных жителей.

