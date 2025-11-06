Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:39

ВС Польши несколько часов искали упавшее НЛО

Сотрудники полиции Польши Сотрудники полиции Польши Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В Польше развернулась масштабная операция по поиску неопознанного летательного аппарата, который, предположительно, разбился на юго-востоке страны, передает РАР со ссылкой на вооруженные силы республики. Она продолжалась порядка двух с половиной часов.

Вчера вечером военный вертолет воздушной поисково-спасательной группы провел поисковые работы к югу от города Кельце, — сказано в сообщении.

Операция началась после того, как Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило об инциденте. Пролет неопознанного объекта также подтвердил и местный житель. Полицейские серьезно отнеслись к этим сообщениям, но никаких обломков, повреждений и других доказательств не обнаружили.

Ранее трое полицейских из Миннеаполиса засняли на видео неопознанный летающий объект, появившийся над атомной станцией Prairie Island. Офицеры наблюдали за ним через бинокль из служебного гаража. Сферический объект, окруженный шестью светящимися кольцами, неподвижно завис на высоте около 3 тыс. метров. По их словам, НЛО меняло цвет, переходило от замедленного полета к гиперзвуковому и при этом не издавало звуков, а в один момент едва не столкнулось с гражданским самолетом.

