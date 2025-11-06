ВС Польши несколько часов искали упавшее НЛО

В Польше развернулась масштабная операция по поиску неопознанного летательного аппарата, который, предположительно, разбился на юго-востоке страны, передает РАР со ссылкой на вооруженные силы республики. Она продолжалась порядка двух с половиной часов.

Вчера вечером военный вертолет воздушной поисково-спасательной группы провел поисковые работы к югу от города Кельце, — сказано в сообщении.

Операция началась после того, как Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило об инциденте. Пролет неопознанного объекта также подтвердил и местный житель. Полицейские серьезно отнеслись к этим сообщениям, но никаких обломков, повреждений и других доказательств не обнаружили.

