Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:10

Загадочный светящийся объект над атомной станцией попал в кадр

В США полицейские сумели снять на видео НЛО над атомной станцией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Трое полицейских в американском Миннеаполисе зафиксировали на видео неопознанный летающий объект, появившийся над атомной станцией, сообщает организация Americans for Safe Aerospace в соцсети X. Наблюдение за загадочным явлением офицеры проводили с использованием бинокля, находясь в служебном гараже. По их описанию, сферический объект, окруженный шестью светящимися кольцами, неподвижно завис на высоте приблизительно 3 тыс. метров непосредственно над атомной станцией Prairie Island.

Полицейские также сообщили, что НЛО менял цвет, а также изменял скорость движения — от замедленного темпа до гиперзвуковой. При этом объект не издавал никаких звуков. В определенный момент, по их словам, произошло опасное сближение объекта с гражданским самолетом, едва не закончившееся столкновением.

Представитель компании Enigma Labs, специализирующейся на сборе данных о неопознанных летающих объектах, Алехандро Рохас выдвинул версию, что офицеры могли наблюдать пролет Международной космической станции. Он пояснил, что МКС действительно пролетала над данной территорией в последние дни и могла выглядеть как яркая светящаяся точка.

Ранее яркий светящийся объект стремительно пролетел по ночному небу над Бийском вечером 18 октября, что вызвало активное обсуждение среди местных жителей. По словам очевидцев, пролет объекта был зафиксирован в районе торгового центра «Стиль». Версию о метеоритной природе явления высказал профессор Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Он отметил характерное зеленоватое свечение, обычно свойственное метеоритам с содержанием металлов, но воздержался от оценки размеров небесного тела.

НЛО
США
АЭС
МКС
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.