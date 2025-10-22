Загадочный светящийся объект над атомной станцией попал в кадр В США полицейские сумели снять на видео НЛО над атомной станцией

Трое полицейских в американском Миннеаполисе зафиксировали на видео неопознанный летающий объект, появившийся над атомной станцией, сообщает организация Americans for Safe Aerospace в соцсети X. Наблюдение за загадочным явлением офицеры проводили с использованием бинокля, находясь в служебном гараже. По их описанию, сферический объект, окруженный шестью светящимися кольцами, неподвижно завис на высоте приблизительно 3 тыс. метров непосредственно над атомной станцией Prairie Island.

Полицейские также сообщили, что НЛО менял цвет, а также изменял скорость движения — от замедленного темпа до гиперзвуковой. При этом объект не издавал никаких звуков. В определенный момент, по их словам, произошло опасное сближение объекта с гражданским самолетом, едва не закончившееся столкновением.

Представитель компании Enigma Labs, специализирующейся на сборе данных о неопознанных летающих объектах, Алехандро Рохас выдвинул версию, что офицеры могли наблюдать пролет Международной космической станции. Он пояснил, что МКС действительно пролетала над данной территорией в последние дни и могла выглядеть как яркая светящаяся точка.

Ранее яркий светящийся объект стремительно пролетел по ночному небу над Бийском вечером 18 октября, что вызвало активное обсуждение среди местных жителей. По словам очевидцев, пролет объекта был зафиксирован в районе торгового центра «Стиль». Версию о метеоритной природе явления высказал профессор Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Он отметил характерное зеленоватое свечение, обычно свойственное метеоритам с содержанием металлов, но воздержался от оценки размеров небесного тела.