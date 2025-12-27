Новый год — 2026
Любимые закуски к игристому: красная икра, сыр и морепродукты

Хотите, чтобы игристое вино раскрылось полностью? Выбор закуски к шампанскому строится на контрастах. К сухим сортам (брют, экстра-брют) идеально подходят легкие и соленые закуски: нежирные сыры (бри, камамбер), устрицы, слабосоленая семга или форель, миндаль. К полусухим и сладким игристым — более насыщенные варианты: паштеты, фрукты (клубника, персики), сладковатые десерты.

Классикой считаются канапе для игристого вина: на поджаренный багет можно выложить сливочный сыр с лососем, авокадо с креветкой или фуа-гра с ягодным соусом. Важный принцип: закуска не должна перебивать тонкий вкус вина, а лишь оттенять его. Избегайте слишком жирных, острых и сладких блюд (особенно шоколада) к сухим сортам.

Для сырной тарелки к шампанскому выбирают молодые выдержанные сыры с плесенью или козий сыр. Подают закуски охлажденными, а само вино — хорошо охлажденным. Правильно подобранная закуска к игристому вину усиливает удовольствие, создавая гармоничный вкусовой дуэт, а не соревнуясь с напитком.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом пирога с лимонным курдом и безе.

