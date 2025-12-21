Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется

Хотите приготовить выпечку, которая запомнится? Этот пирог с лимонным курдом и безе покорит сочетанием текстур и вкусов. Для приготовления понадобится: для песочного коржа 200 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара, один желток; для курда сок и цедра двух лимонов, 3 яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла; для безе 3 белка и 150 граммов сахара.

Из ингредиентов для коржа замешивают тесто, распределяют в форме и выпекают 15 минут при 180 °C. Для лимонного курда на водяной бане взбивают яйца с сахаром, добавляют лимонный сок, цедру и масло, уваривают до загустения. Горячим кремом заливают остывший корж. Белки взбивают с сахаром в стойкую блестящую массу и аккуратно распределяют поверх курда. Пирог возвращают в духовку при 160 °C на 15–20 минут, чтобы безе подрумянилось.

Такой десерт к чаю получается контрастным: рассыпчатое дно, нежная кислинка крема и хрустящая сладкая шапка. Этот пирог с безе лучше подавать охлажденным. Он станет украшением любого домашнего чаепития и произведет впечатление на гостей своим профессиональным видом и сбалансированным вкусом.

Ранее мы опубликовали рецепт соленых волнушек.