«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 18:51

Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь

Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волнушки горячего посола — классический способ заготовки грибов, при котором сохраняется их упругость, насыщенный аромат и особая пикантность. Такой метод позволяет избавиться от горечи и придать грибам гармоничный вкус, благодаря чему заготовка становится одной из самых популярных в зимнем меню.

Для приготовления используют свежие волнушки, примерно 2 килограмма. Грибы тщательно перебирают, очищают и замачивают в холодной воде на несколько часов, меняя жидкость несколько раз. Далее их отваривают в большом количестве воды около 20 минут после закипания. В этот момент снимают пену, чтобы рассол получился прозрачным и чистым.

На маринад берут 2 литра воды, 4 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 5 лавровых листов, 10 горошин черного перца, несколько бутонов гвоздики и 3 зубчика чеснока. В кипящий рассол добавляют предварительно отваренные грибы и держат их на огне еще 15 минут. В конце вводят уксус — около 50 миллилитров 9%-ного раствора.

Горячие волнушки в рассоле сразу раскладывают по стерилизованным банкам, заливают маринадом до краев и плотно закрывают крышками. После остывания заготовку переносят в прохладное место. Уже через месяц грибы становятся полностью готовыми к употреблению.

грибы
домашние заготовки
еда
рецепт
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в ходе СВО
Германия отправила истребители Eurofighter на перехват Ил-20М над Балтикой
В допуске Петросян и Гуменника до Олимпиады появился нюанс
Раскрыты итоги финального боя «Зарницы 2.0»
Садальский заявил о предательстве SHAMAN
«У ВСУ агония»: в Запорожье объяснили удары украинской армии по гражданским
США, отмена концертов, желание вернуться в РФ: как живет Кристина Орбакайте
Синоптик назвал точную дату, когда в Подмосковье выпадет первый снег
В Берлине мужчина поджег искажающие историю книги
Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь
Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
В США нашли единственный способ избежать шатдауна
Политолог ответил, чем грозит РФ возможное возвращение США в Афганистан
«Нам придется»: Нетаньяху пообещал бороться с призывами признать Палестину
Захарова: РФ требует от Запада итогов по делу Навального и Скрипалей
Новая часть Battlefield пострадала из-за слов разработчика о Чарли Кирке
Теннисист Медведев уступил в матче с 196-й ракеткой мира
«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса
На Украине сделали неутешительные выводы после шагов США
«Польша за мир»: в Варшаве протестуют из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.