Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь

Волнушки горячего посола — классический способ заготовки грибов, при котором сохраняется их упругость, насыщенный аромат и особая пикантность. Такой метод позволяет избавиться от горечи и придать грибам гармоничный вкус, благодаря чему заготовка становится одной из самых популярных в зимнем меню.

Для приготовления используют свежие волнушки, примерно 2 килограмма. Грибы тщательно перебирают, очищают и замачивают в холодной воде на несколько часов, меняя жидкость несколько раз. Далее их отваривают в большом количестве воды около 20 минут после закипания. В этот момент снимают пену, чтобы рассол получился прозрачным и чистым.

На маринад берут 2 литра воды, 4 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 5 лавровых листов, 10 горошин черного перца, несколько бутонов гвоздики и 3 зубчика чеснока. В кипящий рассол добавляют предварительно отваренные грибы и держат их на огне еще 15 минут. В конце вводят уксус — около 50 миллилитров 9%-ного раствора.

Горячие волнушки в рассоле сразу раскладывают по стерилизованным банкам, заливают маринадом до краев и плотно закрывают крышками. После остывания заготовку переносят в прохладное место. Уже через месяц грибы становятся полностью готовыми к употреблению.