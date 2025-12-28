Не представляю Новый год без грибного салата — разбавляет классические блюда: «Грибы в огороде»

Вкус получается очень насыщенным: нежная курица, ароматные жареные грибы, сливочные яйца и сыр создают идеальную комбинацию, а пикантные маринованные опята добавляют яркую кислую нотку и завершают образ.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 3 отварных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, соль, перец. Для украшения: маринованные опята или другие грибочки. Салат собираем слоями. Первый слой: мелко нарезанная курица. Слегка солим, перчим и смазываем майонезом. Второй слой: обжаренные до золотистого цвета и остывшие грибы. Третий слой: тертые яйца, которые также промазываем майонезом. Четвертый, завершающий слой: тертый сыр. Его можно оставить без майонеза или слегка смазать для глянца. Даем салату настояться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей украшаем верхний слой маринованными опятами по желанию.

