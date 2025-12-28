Новый год — 2026
Копеечные макароны превращаю в сицилийский шедевр — 20 минут, и на столе нежная паста под ароматным соусом

Когда после работы нет сил на сложную готовку, а душа просит чего-то по-настоящему вкусного и уютного, этот рецепт становится лучшим решением. Процесс прост и интуитивно понятен, а результат радует и вкусом, и скоростью.

В глубокой сковороде или сотейнике растапливаю сливочное масло (30 г) и обжариваю в нем измельченный чеснок (2 зубчика) до появления аромата. Добавляю нарезанные пластинками грибы (250 г) и жарю на среднем огне до золотистого цвета и полного выпаривания жидкости. Затем всыпаю в сковороду сухие макароны фетучини (250 г) и перемешиваю, чтобы они покрылись маслом. Вливаю горячую воду (500 мл) и сливки (200 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Довожу до кипения, накрываю крышкой и варю на среднем огне 3-4 минуты. Затем снимаю крышку, перемешиваю, снова накрываю и продолжаю готовить около 15 минут, периодически помешивая, пока паста не станет аль денте, а соус не загустеет. В самом конце добавляю тертый пармезан (50--70 г), снимаю с огня и энергично перемешиваю, пока сыр не растворится и не создаст кремовый соус. Сразу подаю, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

