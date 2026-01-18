В Египте просят миллионы рублей за впавшую в кому россиянку В Египте запросили 13,5 млн рублей за транспортировку впавшей в кому россиянки

Жительница Татарстана, 51-летняя Ольга Гардиханова, впала в кому после прилета в Египет в результате обширного инсульта, сообщил РИА Новости сын пострадавшей Руслан Гардиханов. По его словам, частные компании запросили за медицинскую эвакуацию 13,5 млн рублей.

Вечером 4 января, когда мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, в аэропорту мама почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. <…> Мы узнавали про транспортировку больных в частных компаниях, одна из них запросила за эту услугу 13,5 миллиона рублей, для нас это нереальные деньги, — сказал Гардиханов.

