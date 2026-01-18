Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 01:39

В Египте просят миллионы рублей за впавшую в кому россиянку

В Египте запросили 13,5 млн рублей за транспортировку впавшей в кому россиянки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Татарстана, 51-летняя Ольга Гардиханова, впала в кому после прилета в Египет в результате обширного инсульта, сообщил РИА Новости сын пострадавшей Руслан Гардиханов. По его словам, частные компании запросили за медицинскую эвакуацию 13,5 млн рублей.

Вечером 4 января, когда мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, в аэропорту мама почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. <…> Мы узнавали про транспортировку больных в частных компаниях, одна из них запросила за эту услугу 13,5 миллиона рублей, для нас это нереальные деньги, — сказал Гардиханов.

Ранее россиянка попала в больницу в Каире после того, как спрыгнула с балкона второго этажа. Женщина спасалась от злоумышленника, который проник в квартиру. Происшествие расследуют местные власти.

До этого победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. Она отметила, что в итоге «ничего не случилось», но на ней это очень сильно отразилось. Модель рассказала, что похититель удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и пытался надругаться над ней. Линникова добавила, что полиция уже занимается случившимся, подчеркнув, что рассчитывает либо на депортацию нападавшего, либо на то, что он «посидит немножко в тюрьме».

Египет
туристы
инсульты
россиянки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук рассказал, кто может забрать полномочия у Зеленского
Трое погибли и семеро пострадали в результате пожара в торговом центре
Эксперт раскрыл детали работы российского аналога Starlink
Назван победитель матча за третье место Кубка африканских наций
Дания усилила контроль над российскими танкерами в Балтийских проливах
Чулки, мини, молодые бойфренды: как пытается омолодиться 67-летняя Мадонна
Российские «Тюльпаны» сравняли с землей важный объект ВСУ
Гороскоп на 18 января: меняем планы, бережем здоровье и храним спокойствие
Уолтц не заметил нарушения международного права в ситуации с Гренландией
В Египте просят миллионы рублей за впавшую в кому россиянку
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения
Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию
Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной
Макрон назвал угрозы США пошлинами неприемлемыми
Финансовый эксперт раскрыл размер пенсии Долиной
Открытки с Крещением Господним: светлые поздравления и благие пожелания
У экс-главы Кировской области в СИЗО сменились сотни сокамерников
Приметы 18 января — «голодный» Крещенский сочельник: время очищения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 января 2026 года
Известный экс-футболист «Локомотива» найден мертвым
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.