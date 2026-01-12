В Каире россиянка получила травмы, спасаясь от насильника Cairo24: россиянка спрыгнула с балкона при спасении от насильника в Каире

В Каире россиянка получила тяжелые травмы, выпрыгнув с балкона квартиры на втором этаже, чтобы избежать нападения злоумышленника, пишет Cairo24. Происшествие с ее участием расследуют местные власти.

По данным портала, преступник проследовал за тремя россиянками и, обнаружив открытую дверь, ворвался в их квартиру. Затем он увидел, что одна из иностранок спит на диване, и обнял женщину.

Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы, — пишет издание.

Египетское МВД подтвердило факт ограбления и домогательств, добавив, что злоумышленник также ранил ножницами другую иностранку. Его задержала прибывшая по вызову подруг полиция.

Ранее победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. Она отметила, что в итоге «ничего не случилось», но на ней это очень сильно отразилось. Модель рассказала, что похититель удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и пытался надругаться над ней. Линникова добавила, что полиция уже занимается случившимся, подчеркнув, что рассчитывает либо на депортацию нападавшего, либо на то, что он «посидит немножко в тюрьме».