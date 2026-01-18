Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 02:12

Эксперт раскрыл детали работы российского аналога Starlink

Военэксперт Кнутов: «Рассвет» улучшит спутниковую связь для всех военнослужащих

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Спутниковая система «Рассвет», которая стала российским аналогом Starlink, позволит серьезно улучшить систему управления войсками, рассказал газете «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, спутники дистанционного зондирования «Зоркий» помогут также повысить эффективность наведения высокоточных ударных систем.

«Рассвет» в первую очередь будет решать военные задачи — обеспечивать связью российские войска. Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, — пояснил он.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал, что серийное производство российского спутника «Зоркий» начнется в 2026 году. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

Ранее китайские ученые представили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink с помощью так называемого глушащего купола. Купол можно создать с помощью роя из сотен беспилотных летательных аппаратов. Для формирования электромагнитной сферы над территорией, сопоставимой по площади с Тайванем, потребуется от 900 до 2000 дронов. Как отмечает издание, беспилотники должны размещаться на высоте около 20 километров и действовать абсолютно синхронно. Каждый отдельный дрон, согласно модели, способен блокировать сигнал на площади до 38,5 квадратных километра.

