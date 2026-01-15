Атака США на Венесуэлу
В этот салат идут макароны: такая вкуснота — не описать словами. «Итальяно» с ветчиной, сыром и овощами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат «Итальяно» — настоящая находка, когда хочется сытно, ярко и без лишней возни. Макароны делают его полноценным блюдом, ветчина и сыр добавляют насыщенности, а свежие овощи — сочность и лёгкость. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для обеда, так и для праздничного стола.

Ингредиенты: ветчина — 300 г, помидоры — 2 шт., болгарский перец — 2 шт., макароны (рожки или спиральки) — 400 г, консервированная кукуруза — 300 г, сыр твёрдый — 200 г, майонез — по вкусу.

Приготовление: макароны отварите в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг и полностью остудите. Помидоры и болгарский перец нарежьте аккуратными кубиками, ветчину — тонкими полосками или ломтиками. Сыр натрите на крупной тёрке, кукурузу отцедите от жидкости. Соедините в глубокой миске макароны, овощи, ветчину, сыр и кукурузу. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату немного настояться в холодильнике — так вкус станет ещё более насыщенным. Салат получается сочным, сытным и очень «залипательным» — остановиться на одной порции действительно сложно.

Ранее мы готовили «Кораблики» из картошки и сала с огуречным соусом. Простой рецепт домашней вкуснятины.

