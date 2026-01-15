«Кораблики» из картошки и сала с огуречным соусом. Простой рецепт домашней вкуснятины

Эта простая закуска из картофеля и сала выглядит эффектно и готовится без лишних хлопот. Румяные «кораблики» получаются сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. А освежающий огуречный соус идеально дополняет насыщенный вкус запеченного картофеля и специй.

Ингредиенты: картофель — 6 шт. (900 г), сало — 150 г, зубочистки — 12 шт., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, специи для картофеля — по вкусу. Соус: майонез — 2 ст. л. (60 г), сметана — 2 ст. л. (60 г), соленый огурец — 1 шт. (80 г), чеснок — 1–2 зубчика, зелень — 20 г, соль — по вкусу.

Приготовление: картофель тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной около 1 см. Сало нарезать небольшими кусочками. На каждый кружочек картофеля выложить кусочек сала, посолить, поперчить и посыпать специями, затем закрепить зубочисткой, формируя «кораблик». Выложить заготовки на противень и запекать в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Для соуса мелко нарезать соленый огурец и зелень, чеснок пропустить через пресс. Смешать майонез, сметану, огурец, зелень и чеснок до однородности. Подавать картофельные «кораблики» горячими с огуречным соусом.

