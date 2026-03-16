Картофель по-деревенски в духовке: лучше фастфуда — вкуснее и полезнее

Этот гарнир давно завоевал любовь миллионов. Картофель по-деревенски хорош всем: он сытный, ароматный, с идеальной текстурой и без лишнего масла, как во фритюре. Готовится элементарно. К нему подходит все: курица, рыба, котлеты или просто овощной салат. Один раз попробуете — и будете готовить только так.

Возьмите 1 кг картофеля среднего размера, лучше молодого. Тщательно вымойте щеткой, кожицу можно не чистить, особенно если картошка молодая. Нарежьте каждую картофелину вдоль на дольки, старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой толщины. В отдельной миске смешайте 50 мл растительного масла, 4 измельченных зубчика чеснока, чайную ложку соли, половину чайной ложки черного перца, чайную ложку паприки и щепотку сушеного розмарина или тимьяна. Залейте картофель этой ароматной смесью и тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек пропитался.

Застелите противень пергаментом или фольгой. Выложите картофельные дольки в один слой, не слишком плотно, чтобы они запеклись. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 30–35 минут. Через 20 минут можно перемешать, чтобы подрумянились равномерно. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Совет: чтобы картофель получился особенно хрустящим, замочите дольки в холодной воде на 30 минут перед запеканием, затем обсушите полотенцем. Лишний крахмал уйдет, корочка будет идеальной.

