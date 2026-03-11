Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Булгур — идеальный гарнир за 20 минут: вкуснее, быстрее и полезнее риса!

Рецепт булгура Рецепт булгура Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Булгур — настоящая находка для тех, кто устал от риса и гречки. Готовится он просто — достаточно знать пару секретов.

Для начала промойте 1 стакан булгура под ледяной водой — это очистит крупу от пыли и крахмала.. В кастрюльку с толстым дном налейте пару ложек масла (подойдет и сливочное, и растительное). Засыпьте крупу и поджарьте, помешивая, где-то 3 минуты. Как пойдет ореховый запах — все, стоп, масло впиталось, можно заливать водой.

Влейте в кастрюлю с обжаренной крупой два стакана крутого кипятка — строго соблюдая пропорцию один к двум. Добавьте соль по своему вкусу, для аромата можно положить лавровый лист или несколько горошин душистого перца. Доведите содержимое до активного кипения, затем сразу же убавьте нагрев до минимального, плотно накройте крышкой и варите 12–15 минут. За это время вся жидкость должна полностью впитаться в крупу. Критически важно: в процессе варки крышку не поднимать, иначе пар выйдет и булгур получится жестковатым.

Готовый булгур снимите с огня и дайте постоять под крышкой еще 5–10 минут. Потом взрыхлите вилкой, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте. Подавайте горячим к мясу, рыбе или овощам. А если останется — на следующий день можно сделать салат, добавив огурцы, помидоры и зелень.

  • Совет: для аромата добавьте в булгур при варке зубчик чеснока или щепотку зиры.

