08 марта 2026 в 18:42

Забудьте про рис! Готовлю булгур со сливками, курицей и вялеными томатами. Впитывает все соки

Фото: D-NEWS.ru
Булгур здесь — не скромный аккомпанемент. Сначала его обжаривают в масле, чтобы каждое зернышко покрылось жировой пленкой и приготовилось стать главным героем. Потом он впитывает сначала бульон, становясь упругим, а затем — сливки, превращаясь в нечто среднее между кашей и ризотто: бархатистое, кремовое, с легкой ореховой нотой, на которое, как на трон, возвращается золотистая курица.

Для блюда понадобится 150 г булгура, 250 мл куриного бульона или воды, 4–6 куриных бедрышек или голеней (можно филе), 50 г вяленых томатов в масле, 200 мл сливок 20% жирности, большая горсть свежего шпината, 50–70 г твердого сыра (чеддар, пармезан), соль, черный перец, специи для курицы (паприка, сушеный чеснок), сок половины лимона и растительное масло. Курицу сбрызнуть лимонным соком, натереть солью, перцем и специями. Разогреть в глубокой сковороде или сотейнике масло, обжарить курицу с двух сторон до румяной корочки (5–7 минут). Снять со сковороды. В оставшемся жире растопить кусочек сливочного масла, всыпать булгур и обжаривать 2–3 минуты, помешивая. Добавить нарезанные полосками вяленые томаты, перемешать. Влить горячий бульон или воду, посолить, довести до кипения, накрыть крышкой и убавить огонь до минимума. Томить 10–15 минут, пока булгур не впитает почти всю жидкость. Влить сливки, добавить шпинат и тертый сыр, перемешать. Вернуть курицу в сковороду, погрузив ее в крупу. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне еще 10–15 минут, пока курица полностью не приготовится, а булгур не станет мягким и кремовым. Дать настояться 5 минут под крышкой и подавать прямо со сковороды.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

