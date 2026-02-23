Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 06:25

Сытнее риса! Готовим в пост булгур с овощами: насыщает на весь день

Рецепт булгура Рецепт булгура Фото: Shutterstock/FOTODOM
В период поста или при переходе на растительное питание булгур становится настоящим спасением. В отличие от белого риса, эта крупа проходит минимальную обработку, сохраняя в себе максимум клетчатки и белка. Благодаря низкому гликемическому индексу такой обед насыщает надолго, избавляя от чувства голода до самого вечера.

Для приготовления возьмите 200 г сухого булгура (лучше брать покрупнее). Подготовьте овощную базу: нарежьте кубиками крупную морковь, болгарский перец и луковицу. Разогрейте в глубокой сковороде или сотейнике 3 ст. л. подсолнечного масла.

Сначала обжарьте овощи до мягкости (около 5–7 минут). Важный секрет: всыпьте сухой булгур прямо к овощам и обжаривайте его 2–3 минуты, постоянно помешивая. Крупа должна пропитаться маслом и начать издавать легкий ореховый аромат — это сделает готовое блюдо рассыпчатым.

Залейте смесь 400 мл горячей воды (пропорция 1:2). Добавьте 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. куркумы для золотистого цвета и щепотку зиры для пряного аромата. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 15–20 минут, пока вся жидкость не впитается. После выключения огня дайте блюду «отдохнуть» еще 10 минут под крышкой. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой или зернами граната для кислинки.

  • Совет: если вы хотите сделать блюдо еще сытнее, добавьте к овощам горсть предварительно отваренного нута или консервированной красной фасоли.

Постное меню на неделю: рассказали, что есть по дням, в нашей полной инструкции.

