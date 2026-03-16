16 марта 2026 в 12:00

Сырная бомба: рецепт гренок «Цезарь» с секретным ингредиентом

Сырная бомба: рецепт гренок «Цезарь» с секретным ингредиентом Сырная бомба: рецепт гренок «Цезарь» с секретным ингредиентом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Речь пойдет о гренках, которые живут по соседству с салатом цезарь, но способны на сольную карьеру. Возьмите чиабатту или деревенский батон с пористой структурой. Срежьте с буханки все корки, оставив только нежный мякиш. Порвите его руками на куски неправильной формы размером с грецкий орех. Почему рвать, а не резать? Рваный край дает больше граней, которые становятся хрустящими, и именно в эти неровности прячется соус. Разогрейте духовку до 200 градусов, пока она набирает температуру, займемся ароматизацией.

В небольшом ковшике соедините 100 мл оливкового масла первого отжима, пару раздавленных зубчиков чеснока и веточку свежего розмарина. Томите эту смесь на самом медленном огне, чтобы масло впитало ароматы, но чеснок не начал шипеть. Через 10 минут процедите масло через сито. Теперь самое важное: в миске полейте куски хлеба этой смесью, добавьте соль по вкусу и свежемолотый черный перец.

Высыпьте хлеб на противень в один слой и отправьте в духовку. Здесь нужна не жарка, а сушка с карамелизацией. Как только гренки станут золотистыми, достаньте их и, прямо горячими, обильно сбрызните вустерским соусом. Он впитается в хрустящую корку и оставит послевкусие. Но финальный аккорд — пармезан. Натрите сыр на самой мелкой терке, чтобы он превратился в сырную пыльцу, и, пока гренки пышут жаром, щедро посыпьте их. Пармезан расплавится тончайшей кружевной корочкой.

Такие гренки можно подать к супу-пюре вместо скучных сухариков, и суп заиграет новыми красками. А можно просто поставить пиалу в центре стола, и рука каждого гостя будет тянуться к ней снова и снова, пока тарелка не опустеет.

  • Совет: вустерский соус — секретное оружие, но с ним нужно быть аккуратным. Покупайте оригинальный, а не дешевые аналоги на соевой основе с уксусом. Настоящий «Вустершир» выдерживается в бочках, и его вкус сложнее. Достаточно пары капель на весь противень, чтобы подчеркнуть нотки пармезана, но не перебить сам хлеб. Если соуса будет слишком много, гренки отсыреют.

  • Калорийность (на 100 г): ≈ 340 ккал

  • БЖУ (на 100 г): Белки: 11 г | Жиры: 22 г | Углеводы: 25 г

Оксана Головина
О. Головина
