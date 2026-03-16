16 марта 2026 в 08:32

Смешайте в одной сковороде капусту, бекон и булгур — обалденное рагу, так вы точно не готовили

Иногда самые простые продукты дают неожиданный результат. Стоит соединить капусту, булгур и румяный бекон в одной сковороде — и получается ароматное сытное рагу, которое идеально подходит для обычного ужина. Все готовится довольно быстро, а вкус выходит насыщенным, домашним и очень аппетитным.

Главный секрет блюда — сначала слегка подрумянить бекон. Он отдает свой аромат и жир, на котором затем обжариваются лук и грибы.

Ингредиенты: квашеная капуста — 300 г, но можно и свежую, булгур — 150 г, шампиньоны — 150 г, бекон — 120–150 г, репчатый лук — 1 шт., растительное масло — около 2 ст. л., вода — 300–350 мл, соль и черный молотый перец по вкусу.

Бекон нарезают небольшими кусочками и слегка обжаривают на сковороде до золотистого цвета. Затем добавляют мелко нарезанный лук и готовят до мягкости. К луку отправляют нарезанные шампиньоны и жарят еще 7–8 минут, пока они слегка не подрумянятся и не станут ароматными. После этого добавляют отжатую от рассола квашеную капусту, вливают около 50 мл воды и тушат под крышкой примерно 15 минут. Затем в сковороду возвращают грибы с луком и беконом, всыпают хорошо промытый булгур, заливают оставшуюся воду, солят и перчат. Блюдо накрывают крышкой и готовят на слабом огне около 25–30 минут, пока булгур полностью не впитает жидкость.

Ранее мы делились рецептом сладкой пиццы. Разложите грушу на творожной лепешке.

Читайте также
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата
Общество
Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата
«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом
Общество
«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом
Плов, который покорит всех: булгур с курицей, нутом и сладким перцем. Пара хитростей для нереального результата
Общество
Плов, который покорит всех: булгур с курицей, нутом и сладким перцем. Пара хитростей для нереального результата
Булгур — идеальный гарнир за 20 минут: вкуснее, быстрее и полезнее риса!
Семья и жизнь
Булгур — идеальный гарнир за 20 минут: вкуснее, быстрее и полезнее риса!
Ольга Шмырева
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

