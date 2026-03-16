Смешайте в одной сковороде капусту, бекон и булгур — обалденное рагу, так вы точно не готовили

Иногда самые простые продукты дают неожиданный результат. Стоит соединить капусту, булгур и румяный бекон в одной сковороде — и получается ароматное сытное рагу, которое идеально подходит для обычного ужина. Все готовится довольно быстро, а вкус выходит насыщенным, домашним и очень аппетитным.

Главный секрет блюда — сначала слегка подрумянить бекон. Он отдает свой аромат и жир, на котором затем обжариваются лук и грибы.

Ингредиенты: квашеная капуста — 300 г, но можно и свежую, булгур — 150 г, шампиньоны — 150 г, бекон — 120–150 г, репчатый лук — 1 шт., растительное масло — около 2 ст. л., вода — 300–350 мл, соль и черный молотый перец по вкусу.

Бекон нарезают небольшими кусочками и слегка обжаривают на сковороде до золотистого цвета. Затем добавляют мелко нарезанный лук и готовят до мягкости. К луку отправляют нарезанные шампиньоны и жарят еще 7–8 минут, пока они слегка не подрумянятся и не станут ароматными. После этого добавляют отжатую от рассола квашеную капусту, вливают около 50 мл воды и тушат под крышкой примерно 15 минут. Затем в сковороду возвращают грибы с луком и беконом, всыпают хорошо промытый булгур, заливают оставшуюся воду, солят и перчат. Блюдо накрывают крышкой и готовят на слабом огне около 25–30 минут, пока булгур полностью не впитает жидкость.

Ранее мы делились рецептом сладкой пиццы. Разложите грушу на творожной лепешке.