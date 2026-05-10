10 мая 2026 в 23:26

Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по освобождению граждан Польши и Молдавии. По его словам в соцсети Truth Social, речь идет о пяти людях, находившихся в заключении в Белоруссии и России.

Трамп уточнил, что трое из освобожденных являются поляками, а еще двое — молдаванами. Американский лидер поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и участие в процессе.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения Трампа продолжает снижаться. По данным исследования, более половины американских избирателей негативно оценивают действия республиканца в вопросах экономики и конфликта с Ираном.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте рисков задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросу США. По ее словам, соответствующие рекомендации и перечень стран с повышенными рисками будут опубликованы в ближайшее время.

