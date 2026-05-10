10 мая 2026 в 21:26

Жительница Белгородской области пострадала из-за атаки БПЛА ВСУ

Гладков: мирная жительница пострадала в результате атаки украинского дрона

В селе Глотово Грайворонского округа мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по частному дому, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза.

В селе Глотово Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Ранена женщина. Попутным транспортом она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза, — сообщил Гладков.

По словам губернатора, пострадавшую переведут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Последствия атаки уточняются, оперативные службы проведут подомовый обход в светлое время суток.

Ранее три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины. По информации Гладкова, в результате пострадали четыре человека. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что при атаке ВСУ на Донецкую Народную Республику пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.

