Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали четверо мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По его словам, в детскую областную клиническую больницу госпитализировали 17-летнего юношу, получившего баротравму при атаке дрона в селе Варваровка Белгородского округа. В Шебекинскую ЦРБ также самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в селе Новая Таволжанка. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранение глаза.

Также в Новой Таволжанке при детонации дрона пострадал боец «Орлана». Он продолжает лечение амбулаторно. В городе Шебекино мужчина получил баротравму от детонации дрона в воздухе.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Донецкую Народную Республику пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, мальчик наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.