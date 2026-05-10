Иран выдвинул США одно требование по нефти Иран потребовал от США снятия санкций с экспорта нефти в течение 30 дней

Иран потребовал вывести свою нефть из-под американских санкций в течение 30 дней после возможного соглашения с Вашингтоном, передает Tasnim. Такие условия были озвучены в рамках обсуждения потенциального урегулирования конфликта.

Иран также настаивает на разморозке своих активов и отмене морской блокады портов, отметили в источнике. Переговоры между сторонами продолжаются при участии посредников и остаются на стадии обсуждения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. Переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики.

Кроме того, американский лидер указывал, что новое иранское руководство демонстрирует желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, он все же не уверен, что стороны смогут прийти к соглашению, которое устроит американскую сторону. При этом президент также добавил, что Вашингтон и Тегеран в последние сутки провели очень хорошие переговоры.