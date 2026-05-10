День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 23:19

«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском

Журналист Боуз: Евросоюз уже начинает уставать от Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Европе растет усталость от президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз на своей странице в соцсети. Он также назвал украинского политика «меганищим» и отметил, что отношение к Киеву со стороны лидеров ЕС постепенно меняется в худшую сторону.

Отношения между Киевом и Брюсселем, по его оценке, достигли крайне низкого уровня. В Европе все чаще проявляется недовольство от украинской повестки на фоне внутренних проблем ЕС.

По мнению Боуза, текущая ситуация складывается не в пользу киевских властей. Он добавил, что европейские страны все больше сосредотачиваются на собственных кризисах и внутренних вопросах, нежели на Украине.

Ранее ирландские власти начали работать над механизмом, который позволит вернуть украинских беженцев домой, сообщил министр юстиции страны Джим О'Каллаган. По словам политика, этого «очень хочет» правительство Украины.

Кроме того, сообщалось, что новая стратегия размещения беженцев в Ирландии может оставить 16 тыс. украинцев без жилья. Государственный министр по вопросам иммиграции Колм Брофи заявил, что мигранты, проживающие в государственном жилье, включая гостиницы и коммерческие объекты, должны начать самостоятельно искать новое место проживания.

Европа
Ирландия
Украина
Владимир Зеленский
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране
Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса
Иран выдвинул США одно требование по нефти
Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США
Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском
На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов
США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы
Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне
«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном
На горе Бештау вспыхнул сильный пожар
Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании
Под Воронежем остановили машину с нелегальным грузом внутри
Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи
Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей
«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.