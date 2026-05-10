«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском Журналист Боуз: Евросоюз уже начинает уставать от Зеленского

В Европе растет усталость от президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз на своей странице в соцсети. Он также назвал украинского политика «меганищим» и отметил, что отношение к Киеву со стороны лидеров ЕС постепенно меняется в худшую сторону.

Отношения между Киевом и Брюсселем, по его оценке, достигли крайне низкого уровня. В Европе все чаще проявляется недовольство от украинской повестки на фоне внутренних проблем ЕС.

По мнению Боуза, текущая ситуация складывается не в пользу киевских властей. Он добавил, что европейские страны все больше сосредотачиваются на собственных кризисах и внутренних вопросах, нежели на Украине.

Ранее ирландские власти начали работать над механизмом, который позволит вернуть украинских беженцев домой, сообщил министр юстиции страны Джим О'Каллаган. По словам политика, этого «очень хочет» правительство Украины.

Кроме того, сообщалось, что новая стратегия размещения беженцев в Ирландии может оставить 16 тыс. украинцев без жилья. Государственный министр по вопросам иммиграции Колм Брофи заявил, что мигранты, проживающие в государственном жилье, включая гостиницы и коммерческие объекты, должны начать самостоятельно искать новое место проживания.