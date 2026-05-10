Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев

Ирландские власти начали работать над механизмом, который позволит вернуть украинских беженцев домой, сообщил RTE министр юстиции страны Джим О'Каллаган. По словам политика, этого «очень хочет» правительство Украины.

О'Каллаган не стал уточнять, будут ли положены беженцам выплаты. Министр юстиции сообщил, что не намерен разглашать подробности плана раньше срока.

Ранее сообщалось, что новая стратегия размещения беженцев в Ирландии может оставить 16 тыс. украинцев без жилья. Государственный министр по вопросам иммиграции Колм Брофи заявил, что мигранты, проживающие в государственном жилье, включая гостиницы и коммерческие объекты, должны начать самостоятельно искать новое место проживания.

Также бывшая пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что те, кто покинул Украину, вряд ли вернутся обратно. Она отметила, что многие украинцы нашли в западных странах стабильность, которой не было на их родине с 1990-х годов. Политик добавила, что отсутствие перспектив скорого завершения конфликта будет усиливать тенденцию на переезд ее соотечественников из страны.