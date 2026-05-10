На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов SHOT: на Эльбрусе ведутся поиски двух пропавших туристов на высоте 5100 метров

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе двое туристов пропали, сообщил Telegram-канал SHOT. Они могли оказаться на высоте около 5100 метров, спасатели уже начали поиски, отметили в источнике.

По данным источника, спасатели уточняют информацию о местоположении пропавших и продвигаются в горной местности. В регионе продолжаются работы по их поиску с учетом сложных климатических условий.

Ранее маломерное судно опрокинулось в реке Назинской под Томском, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту находились четыре человека, трое из них пропали.

До этого двое подростков бесследно исчезли в районе озера Светлояр после того, как пошли в поход 8 мая. Они отправились из населенного пункта Владимирское, однако до сих пор не вышли на связь.

Кроме того, в Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в апреле. Как рассказал член отряда «ЛизаАлерт» Михаил Жилин, ее обнаружили и доставили в больницу местные жители. В масштабной поисковой операции по поиску ребенка участвовали более 400 человек.