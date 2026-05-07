Подмосковный альпинист чудом выжил после травмы на Эльбрусе

Эвакуация туриста, повредившего ногу на высоте 5200 метров на горе Эльбрус, была успешно проведена сотрудниками МЧС РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Пострадавшим оказался 61-летний житель Подмосковья, который не зарегистрировал свой маршрут перед восхождением и запросил поддержку после получения травмы. Спасательная группа в составе 15 человек доставила мужчину на поляну Азау для последующей передачи медицинским работникам.

Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров заявил, что туристы из Красноярского края, погибшие от холода при восхождении на бурятскую гору Мунку-Сардык, скорее всего, были одеты неподобающе, без учета резкой перемены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.

Кроме того, друг пропавшего в адыгейских горах альпиниста Василия Усатикова, Владимир Грузинов, рассказал, что тот вышел на скальное образование перед промежуточной вершиной. По словам собеседника, Усатиков был опытным путешественником, а в том районе много расселин и оврагов.