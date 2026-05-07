07 мая 2026 в 15:55

Подмосковный альпинист чудом выжил после травмы на Эльбрусе

Сотрудники МЧС России спасли пострадавшего 61-летнего туриста на горе Эльбрус

Эльбрус Эльбрус Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Эвакуация туриста, повредившего ногу на высоте 5200 метров на горе Эльбрус, была успешно проведена сотрудниками МЧС РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Пострадавшим оказался 61-летний житель Подмосковья, который не зарегистрировал свой маршрут перед восхождением и запросил поддержку после получения травмы. Спасательная группа в составе 15 человек доставила мужчину на поляну Азау для последующей передачи медицинским работникам.

На горе Эльбрус (высота 5200 м) незарегистрированный турист получил травму ноги и попросил о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. Поисково-спасательные работы завершены успешно, — говорится в сообщении.

Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров заявил, что туристы из Красноярского края, погибшие от холода при восхождении на бурятскую гору Мунку-Сардык, скорее всего, были одеты неподобающе, без учета резкой перемены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.

Кроме того, друг пропавшего в адыгейских горах альпиниста Василия Усатикова, Владимир Грузинов, рассказал, что тот вышел на скальное образование перед промежуточной вершиной. По словам собеседника, Усатиков был опытным путешественником, а в том районе много расселин и оврагов.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
