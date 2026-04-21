Альпинист раскрыл причины гибели туристов на горе Мунку-Сардык

Туристы из Красноярского края, погибшие от переохлаждения при подъеме на гору Мунку-Сардык в Бурятии, скорее всего, были неправильно одеты, без учета резкой смены погоды, заявил президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты, передает ТАСС.

Скорее всего, они были в неподходящей одежде, <...> которая не учитывала, что рельеф местности резко сменяется, погода резко меняется, что идет циклон. У профессиональных альпинистов есть специальная одежда — от белья до рукавиц, в ней невозможно замерзнуть или вспотеть, — отметил Захаров.

Как пояснил Захаров, речь идет о коммерческой группе — туристах без профессиональной подготовки. По словам альпиниста, при покупке такого тура нужна подготовка, а гид должен быть очень опытным, чтобы суметь оценить ситуацию и вовремя отказаться от восхождения.

Ранее хозяин местного кафе в Окинском районе Жаргал Осохеев сообщил, что погибшие туристы оставили записку с просьбой о помощи. Мужчина признался, что неоднократно помогал отдыхающим. В этот раз он тоже не остался в стороне — люди обратились к нему ранним утром.